【FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】馬場雄大が「鬼の粘着ディフェンス」の一部始終アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）の馬場雄大が、相手エースを封じるハードディフェンスを披露。ファウルになったが、シリア代表のオフェンスを停滞させるプレーをトム・ホーバスHC（ヘッドコーチ）も称えた。アカツキジャパンは8月6日、FIBA