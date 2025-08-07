任期満了に伴う旭川市長選挙（2025年8月31日告示、9月7日投開票）で、元旭川市議会議員の野村パターソン和孝氏は8月7日、無所属で立候補すると表明しました。野村氏は同日、市内で開かれた記者会見で、「旭川が本来持っている可能性を高めていくための政策について訴えていく」と決意を語りました。野村氏は旭川市出身の40歳で設計会社の役員を務めています。2021年の旭川市議補選で立憲民主党公認で立候補して初当選。2024