東京（ＣＮＮ）日本の急激な人口減少は減速の兆しを見せておらず、政府のデータによると、昨年の人口は９０万人以上減少し、年間で過去最大の減少幅となった。総務省が６日に発表したデータによると、２０２４年には日本人の人口が９０万８５７４人減少し、総人口は１億２０００万人となった。日本の人口は０９年の１億２６６０万人でピークに達して以来、１６年連続で減少。背景には経済の低迷や根強いジェンダー規範といった様々