エスビー食品は、2025年秋冬の家庭用新製品・リフレッシュ品として新製品44品、リフレッシュ品64品の計108品を発売する。「様々な志向や価値観に対し、メーカーとしてどれだけ寄り添った提案ができるか。そこが求められる」（同社）なか、コスパやタイパをはじめ多極化するニーズへの対応を強化する。同社は7月中旬に都内で開いた新製品・リフレッシュ品発表会で「お客様にとっても食材の価格高騰はダイレクトに影響がある。節約術