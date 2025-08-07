JR九州は、在来線の一部区間で雨規制により運転を見合わせていましたが、運転を再開しました。 ※8月7日(木)午後8時時点 豊肥線 【運転再開】肥後大津 ～ 宮地（上下線） 三角線 【運転再開】宇土 ～ 三角（上下線） 【運休】あそぼーい！3号熊本～宮地間あそぼーい！4号宮地～熊本間九州横断特急3号肥後大津～大分間九州横断特急4号大分～肥後大津間九州横断