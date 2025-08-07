お盆休み中は、長距離移動を計画されている方も多いことでしょう。目的地までの気象情報や交通情報に十分気を配り、時間と心にゆとりをもった行動を心掛けて下さい。期間中の天気は、前半は西から北上する前線の影響で再び警報級の大雨となる可能性があります。後半は、太平洋高気圧が再び勢力を盛り返し、日中を中心に晴れるでしょう。残暑が厳しい予想です。常に最新の予報を確認しながら、体調管理に十分注意してお過ごし下さい