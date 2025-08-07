◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-西武(7日、エスコンフィールドHOKKAIDO)西武の今井達也投手が1安打無失点の圧巻の投球を見せました。今井投手は6月17日DeNA戦での完封勝利以降、直近の4試合すべて6回以上投げられず18.2イニング合計13失点と本来の力を見せられませんでした。今季17度目の登板となったこの日の日本ハム戦では初回、先頭の五十幡亮汰選手を空振り三振に取ると、2回は6番のレイエス選手に対して157キロのストレートで