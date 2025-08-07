「中日−阪神」（７日、バンテリンドーム）阪神の坂本誠志郎捕手と中日・柳裕也投手が試合前練習中に言葉をかわす場面があった。前日の試合、五回の第２打席で坂本は柳から死球を受けた。カウント１−２から抜けた変化球が左の背中を直撃。直後、坂本はマウンドの柳を凝視。右腕はすぐさま帽子をとって謝罪の意思を示したが、その後は苦笑いを浮かべた。明大の先輩＆後輩にあたる２人。１学年下の柳は２年時から主力投手と