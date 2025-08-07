JR東海によりますと、東海道新幹線は午後4時半ごろから、静岡県の三島〜新富士間で沿線火災が発生していて、この影響により、下りは東京から静岡間、上りは新大阪から東京間で、現在、運転を見合わせています。JR東海は、現地の確認を進めているとしていて、運転再開のめどは、まだ分かっていないということです。