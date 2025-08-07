気象台は、午後4時55分に、洪水警報を宮崎市、小林市、国富町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を宮崎市、小林市、国富町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・宮崎市、小林市、国富町に発表 7日16:55時点南部平野部、南部山沿いでは、7日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水7日夜のはじめ頃に