豊稔池堰堤観音寺市大野原町田野々 7日朝は岡山・香川でも久しぶりに雨が降りました。観音寺市の豊稔池では「ゆる抜き」が行われ、豪快な水しぶきが見物客らを包み込みました。 豊稔池のゆる抜きは、柞田川下流の水田などに水を供給するために毎年この時季に行われています。 7日午前9時、土地改良区の職員らがハンドルを回すと、水門から勢いよく水が流れ出しました。 （記者リポート）「たった今、ゆるが