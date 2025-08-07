元ＡＫＢ４８の村山彩希（２８）が７日、東京・紀伊國屋ホールで行われた主演ミュージカル「新・幕末純情伝」（８〜２４日、同所）の公開通し稽古に出席した。村山にとって同作が舞台単独初主演。グループ在籍中には１３００回以上の劇場公演に立つなど“シアターの女神”と呼ばれ、今回は６月のＡＫＢ４８卒業後、最初のミュージカル挑戦でもあった。「この稽古期間、本当に右も左も分からない私をキャストの皆さんが言葉だっ