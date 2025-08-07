7日午後4時45分ごろ、沖縄県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は与那国島近海で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、沖縄県の石垣市と与那国町、それに竹富町です。【各地の震度詳細】■震度3□沖縄県石垣市与那国町竹富町■震度2□沖縄県宮古