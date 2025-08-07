群馬・渋川市の化学工場で建物の一部が爆発し、男性1人が死亡しました。7日午前4時半ごろ、渋川市にある化学メーカー「関東電化工業」で「工場内で爆発があった」と従業員から119番通報がありました。警察や消防によりますと、機械が何らかの原因で爆発したことにより火災が発生したということです。火は約4時間後に消し止められましたが、男性従業員（20代）が病院に搬送され、まもなく死亡しました。また、駆けつけた男性作業員