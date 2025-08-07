【速報】JR東海道･山陽新幹線は、沿線火災の影響で上り｢広島｣～｢東京｣間･下り｢東京｣～｢浜松｣間で運転見合わせていましたが、午後6時5分過ぎに順次運転を再開しました。駅によっては運転再開が遅くなる可能性があるということです。（7日午後6時6分現在）