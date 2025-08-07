ユヴェントスでプレイするブラジル代表MFドウグラス・ルイス（27）は今夏プレミアリーグへの復帰が有力視されており、その去就に注目が集まっている。ルイスは昨夏アストン・ヴィラからユヴェントスへとステップアップを遂げたが、イタリアでの挑戦は大苦戦。昨シーズンは公式戦全体で27試合に出場したが、プレイタイムは887分と限定的な起用に留まった。そんなルイスはわずか1年でのユヴェントス退団が濃厚だと考えられており、現