大谷がメジャー史上初のレア記録を達成も試合には敗れた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月6日、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。1点を追う3回一死二塁の第2打席で相手の先発左腕マシュー・リベラトレから10試合ぶりとなる一時逆転となる39号2ランを放った。【動画】これぞリアル二刀流！大谷翔平の「信じられない」豪快39号2ラン投げては4回2安打1失点8奪三振と好投。最速101.1マイル