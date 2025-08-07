アル・ナスルは今夏チェルシーからポルトガル代表FW​​ジョアン・フェリックス（25）を獲得したが、ヨーロッパからさらなる才能を連れてくることを検討しているようだ。タイトル獲得へ戦力アップを望む同クラブは現在マルセイユでプレイするFWメイソン・グリーンウッド（23）への関心を高めているという。ジャーナリストのルディ・ガレッティ氏によると、アル・ナスルはここ数日同選手に関する情報を集めており、獲得に