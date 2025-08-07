アーセナルはプレシーズンのテストマッチでビジャレアルをホームに迎え、対戦した。しかしエミレーツ・スタジアムに詰めかけたファンの期待に応えることはできず、2-3と敗戦を喫した。この試合では期待のスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが初先発を果たしたが、あまりボールに触れることができずに終わった。しかしもっともファンの期待を裏切ったのは、左サイドで先発したブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリだ