元卓球日本代表の石川佳純（32）が、7日までに自身のインスタグラムを更新。大きなスイカを持つ楽しげなオフショットを公開した。【写真】「次はスイカでの卓球競技ですか？」大きなスイカを持つ石川佳純石川は「毎日暑いですね」「山形のすいか、尾花沢西瓜をいただきました」と、大切そうに大きなスイカを抱えて笑顔する写真を投稿。「たくさん食べて暑い夏を乗り切りたいと思います」とつづった。スイカを持つ石川の写真