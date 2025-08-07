ドイツ1部のアイントラハト・フランクフルトは7日、日本代表MF堂安律をフライブルクから完全移籍で獲得したと発表した。契約期間は2030年6月30日までの5年間。背番号は、クラブレジェンドである元日本代表の長谷部誠氏が2014-15シーズンから引退までの10年間背負った20番になるという。堂安は1998年6月16日生まれの27歳。ガンバ大阪のアカデミーで育ち、高校2年だった2015年6月、クラブ史上最年少の「16歳11カ月18日」でJリーグデ