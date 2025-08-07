三種町は金光寺川および谷内ノ沢川の水位が下がり氾濫のおそれがなくなったとして、午後4時半に高齢者等避難を解除しています。これに伴い、三種町の避難所は閉鎖されました。一方、警戒レベル4の避難指示を出しているのは、能代市、北秋田市、大仙市です。能代市は、大雨による土砂災害が発生するおそれがあるとして、能代市二ツ井町田代の33世帯66人と二ツ井町濁川の3世帯3人に避難指示を出しています。北秋田市は摩当川の水位が