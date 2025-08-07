日本ダービーを制したクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が８月７日、栗東トレセンに帰厩した。次走に予定する前哨戦のプランスドランジュ賞・仏Ｇ３（９月１４日、パリロンシャン競馬場・芝２０００メートル）、本番の凱旋門賞・Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に向けて調整を進めていく。斉藤崇調教師は「フランスで予定している２戦から逆算して、今日無事