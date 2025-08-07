Hey! Say! JUMPの中島裕翔が8月7日、Instagramを更新。自身のアドボードを見に行った様子を公開している。 （関連：【写真】Hey! Say! JUMP 中島裕翔、自分のアドボードに大興奮「周りの人気づいてないの！？」） 1st写真集『Hue I am』（集英社）が8月6日に発売され、自らそのアドボードを見に行った動画を投稿している中島。「東急東横線渋谷駅構内に #Hue_I_am のアドボードをしれっと見に行って