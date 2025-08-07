女子ゴルフの北海道meijiカップは8日から3日間、北海道・札幌国際CC島松Cで開催され、前週のAIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、日本女子6人目のメジャー初制覇を果たした山下美夢有（24＝花王）が今季日本初参戦。日米両ツアーをまたぐ2週連続優勝に挑む。山下は開幕前日の7日、プロアマ戦に出場して最終調整した。5日に帰国したばかりだが「体調は全然大丈夫。時差ボケもない」と明るい表情で話した。英国から戻った成