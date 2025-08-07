◇女子プロゴルフツアー北海道ｍｅｉｊｉカッププロアマ戦（７日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、花王）はプロアマ戦後に取材対応し、米日ツアー２週連続優勝を誓った。５日朝にウェールズから帰国して都内の日本記者クラブで会見し、６日夜に北海道入りした。休みなく多忙なスケジュールを送るが「体調は全