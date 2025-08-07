「大川原化工機」を巡る冤罪事件で、最高検は7日、検証結果の報告書を公表し、当時の検察の対応を「消極証拠の確認や、実態を正確に把握することが不十分だった」と結論付けた。胃がんが見つかった元顧問が保釈されないまま死亡したことについては「保釈請求に反対しないなど柔軟な対応を取るべきだった。深く反省しなければならない」とした。同社社長らは生物兵器製造に転用可能な装置を不正に輸出したとして外為法違反罪で