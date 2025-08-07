◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム-西武(7日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハム先発の達孝太投手が7回途中115球、8奪三振無失点の力投を見せました。今季6勝をマークしデビューから10戦負けなしの7連勝を記録していた達投手。しかし前回の7月31日のソフトバンク戦は5回5失点と苦しみ、プロ入り後初の敗戦投手となっていました。この日西武の先発は今井達也投手。オールスターに選出された投手同士の投げ合いとなりましたが、達投