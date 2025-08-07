俳優でモデルの高橋ひかる（23／※高=はしごだか）が6日、自身のインスタグラムを更新。ほっそりウエスト際立つへそ出しショットを公開した。【別カット】「aespaかと思った」“美くびれ”を披露した高橋ひかる高橋は「最近の相棒。ポケどこの収録は特にいっしょ」とポケモンのイーブイがデザインされたバッグを手に、引き締まったウエストあらわなへそ出しルックを披露している。この投稿にファンからは「aespaかと思った」