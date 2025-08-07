アメリカのトランプ政権は、新たな関税率を日本時間の7日午後1時すぎに適用しました。これに先立ち、帝国データバンクが1184社を対象に行ったアンケートでは、一連の関税措置をめぐる日米の関税交渉の合意について「評価しない」が28.1％で、「評価する」の16％をおよそ12ポイント上回りました。一方で、「どちらともいえない」と回答した企業が54.3％にのぼりました。早期の妥結を評価する声があった一方で、「投資部分の詳細や、