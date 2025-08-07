7日午後0時20分ごろ、東京都調布市の京王線仙川―つつじケ丘間で、走行中の京王八王子発新宿行き特急列車が倒木にぶつかった。京王電鉄によると、先頭車両の前面ガラスにひびが入ったが、けが人はいなかった。京王線は桜上水―府中間の上下線と、京王相模原線の調布―若葉台間の上下線で運転を見合わせた。