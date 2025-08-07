石川県は7日、能登半島地震の影響で心身に負荷がかかり亡くなった「災害関連死」が新たに9人認定されたと発表した。地震の死者は石川、新潟、富山3県で累計645人となった。死者の内訳は、建物倒壊などによる「直接死」が石川で228人。災害関連死が石川404人、新潟6人、富山7人。石川県で災害関連死として新たに認定されたのは輪島市1人、珠洲市4人、志賀町1人、能登町3人。このうち珠洲市の80代女性は、自宅で被災し、地震に