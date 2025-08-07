立命館とNTT西日本は8月6日、児童・生徒・学生・卒業生といった「立命館学園」のすべての学習者に対して、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を目指して、教育向け生成AIの共同開発と活用を開始することを発表した。今回の取り組みは、2020年8月25日に締結した「ソーシャルコネクティッド・キャンパス」構想に関する連携協定の元である「学園ビジョンR2030」に基づいて展開されるもの。.