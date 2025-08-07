料理と食をこよなく愛するオレンジページの編集者が、撮影や取材、プライベートで愛用する、とっておきの手みやげを紹介します。今回担当するのは、『オレンジページ』編集部・山あ。主に料理企画を担当。お店のメニューはすみからすみまで熟読して楽しむ派です。母の故郷ということもあり、たびたび訪れている鹿児島。「天文館むじゃき」で名物のかき氷「白熊」を食べたのは、もう10年以上前でしょうか。地元の空気を感じながら食