牛角・牛角食べ放題専門店では、8月13日から9月30日まで、LOTTE・スイカバーとのコラボ商品「季節のシャーベット スイカバーマーブル」を期間限定で販売する。季節のシャーベットスイカバーマーブル子供から大人まで世代を問わず愛され続ける夏の定番アイス「スイカバー」と牛角が、初のコラボレーション。「季節のシャーベットスイカバーマーブル」(275円)を新発売する。スイカバーの懐かしい味わいをなめらかに再現し、焼肉