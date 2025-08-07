最高級モデルの仕様とは？レクサスは2025年7月25日にスポーツセダン「IS」の一部改良を発表、同年8月4日の発売を予定しています。「IS350」と「IS300h」を対象とした一部改良とともに、2車種に特別仕様車「F SPORT Mode Black IV」が設定されました。【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”レクサス新「スポーティセダン」です！（30枚以上）そんなISのなかでも最も高価なモデルとはどのような仕様なのでしょうか。豪華な