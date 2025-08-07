7日午後4時40分、富山県と気象台は、氷見市、小矢部市、南砺市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。引き続き局地的に土砂災害が発生する場合がありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・氷見市・小矢部市・南砺市