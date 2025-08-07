SUBARU（スバル）は7日、2026年3月期連結決算の純利益が前期比52.7％減の1600億円になる見通しだと発表した。トランプ米政権による自動車への追加関税が、本業のもうけを示す営業利益に対し2100億円の下押し要因となる。スバルは米国での販売台数が全体の7割超を占めており、関税の影響が大きい。オンラインで記者会見した大崎篤社長は米国での値上げについて「この先どう関税の影響が市場に出てくるのかと、販売実績を勘案し