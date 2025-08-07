7日、神石高原町で発生した山火事は、発生から７日目で鎮火しました。 神石高原町によりますと、１日夜から続いていた山火事は、７日目となった7日午前１１時５０分に消し止められたということです。 この山火事で、およそ８ヘクタールが焼けましたが、けが人や建物への被害はありませんでした。