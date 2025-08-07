SNSを利用して教え子をドライブに誘い出し抱きしめたりするなどの行為に及んだとして静岡県教育委員会は45歳の教諭を懲戒免職処分としました。「異性として親密な関係になりたかった」などと話しているということです。 懲戒免職処分を受けたのは、県東部の小学校に勤務する男性教諭（45）です。 県教育委員会によりますと、男性教諭は2025年3月中旬から4月下旬にかけて、以前、勤務していた小学校の2人の教え子とSNSで私的なや