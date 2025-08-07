「日本ハム−西武」（７日、エスコンフィールド）お笑いコンビの金属バットが、ファイターズガールに扮（ふん）してイニング間に登場。きつねダンスを踊り、ファンを盛り上げた。小林圭輔は身長１８２センチ、友保隼平は身長１７４センチで、他のファイターズガールと比較して明らかに大柄。ＳＮＳでは「反則級のギャップ」「最高やわ笑笑」「でかい」「おもろすぎ」などの声が上がった。この日は「超みんわら祭り」として