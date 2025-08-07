◎エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会（８月７日・大阪シティ信用金庫スタジアム）◆中学生の部決勝東海中央ボーイズ（愛知県中央支部）０１０５００１＝７００１００００＝１松戸中央ボーイズ（千葉県支部）東海中央が初めて選手権の頂点に立った。中学生の部の決勝が行われ、松戸中央と対戦した東海中央は２回に近藤の適時二塁打で先制。同点の４回には一挙５点を奪って優位に立ち、先発左腕