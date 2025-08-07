２０２２年６月に食道がんのステージ３と診断され、放射線と抗がん剤治療を受け、芸能界に復帰した女優・秋野暢子（６８）がハワイに滞在する理由をつづった。秋野は療養を兼ねて、これまでにも何度も訪れている大好きなハワイに滞在中。７月１９日付でハワイに到着したことを報告していた秋野。それからホテルを変え、今度は斜め左側に真っ青な海、白砂のビーチを見下ろす絶景ホテルの部屋に滞在していることを６日付の投稿