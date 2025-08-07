7日、第1回全国高校麻雀選手権の本選が始まった。本選にはプレ大会と予選を勝ち抜いた1チーム2人制の24チームが進出。本戦は2日間にわたって行われ、個々に戦い成績を合わせて順位を決める。アプリによる対局とリアル対局を併用するという。【映像】選手権の様子熱気のある会場では高校生たちが真剣に対局を行っている。1回戦を終えた麻雀歴1年半の兵庫県立姫路東高校3年福田煌輝さんは、学校に麻雀部を作り、部員も当初の2