第５子妊娠中の元「モーニング娘。」辻希美が７日、自身のブログを更新し、出産に向けて「ラストスパート」と報告した。「まだ産まれていませんでも病院です」とつづり、ベッドでピースサインする姿をアップ。「ラストスパートです！！頑張ります！！！！」と意気込み、インスタグラムのストーリーズにも同じ画像を掲載した。夫の俳優・杉浦太陽も６日にＳＮＳで「本日より育休に入ります」と報告。「いよいよ、出産・赤