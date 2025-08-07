古河電池 [東証Ｐ] が8月7日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常損益は4.2億円の黒字(前年同期は1.2億円の赤字)に浮上し、通期計画の47億円に対する進捗率は9.0％となった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.4％→2.1％に大幅改善した。 株探ニュース