タレントの渋谷凪咲（28歳）が、8月7日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。1人でカラオケ行くと話し、「のどちぎれるくらい高い声の歌うたったり。帰り際、ちょっと血の味がするぐらい歌ったりしてます」と語った。東京・渋谷に8日オープンするカラオケステージバー「VSING」の発表会イベントに登壇した、お笑いコンビ・見取り図と渋谷凪咲が番組のインタビューに対応。渋谷は「いつも1人カラオケです。空き