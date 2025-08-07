５日、滬渝蓉高速鉄道で建設が進む京杭大運河をまたぐ斜張橋。（ドローンから、揚州＝新華社記者／季春鵬）【新華社揚州8月7日】中国の上海市と重慶市、四川省成都市の間で建設中の滬渝蓉（こゆよう）高速鉄道で5日、京杭大運河をまたぐ斜張橋の主塔の主要構造が完成し、鋼桁と斜張ケーブル設置の新たな施工段階に入った。同橋は江蘇省揚州市に位置し、全長564.3メートルで主径間300メートル。全線の重要工事に位置付けられ、