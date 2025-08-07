9日(土)からの三連休は雨の降る所が多く、九州北部から北陸では警報級の大雨になるおそれ。猛烈な暑さは、いったん落ち着きますが、12日(月)から暑さがぶり返す。特に、屋外でのレジャーを予定されている方は、熱中症に警戒が必要。9日(土)〜11日(月・山の日)の三連休九州北部〜北陸で警報級の大雨のおそれ9日(土)からの三連休は前線が西日本から東日本にかけて停滞するでしょう。前線に向かって、南からは雨雲の元になる暖かく