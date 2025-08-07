NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。ヤクルトは7日予告先発の石川雅規投手を1軍登録し、清水昇投手を登録抹消しました。石川投手は、7日の巨人戦で7月12日以来の先発登板。この日は4回途中3失点で降板となっていました。今季ここまで2勝3敗で通算188勝。45歳のベテランが200勝に向けまた1つ白星を積み重ねられるでしょうか。清水投手は、今季1軍で26試合にリリーフ登板し、0勝2敗、5ホールド、防御率4.97の成績。直近8月6日の巨